Joven es hospitalizado con un disparo en el brazo, pero no revela detalles de la agresión

Un joven permanece bajo atención médica luego de resultar lesionado por un disparo de arma de fuego en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas, ya que el propio afectado no habría proporcionado información sobre lo sucedido.

El lesionado fue identificado como César Ricardo Rivas Burciaga, de 24 años, con domicilio en la localidad Martín López Rayón, perteneciente al municipio de Canatlán, quien presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo.

De acuerdo con la información recopilada, el joven había ingresado inicialmente aproximadamente a las 05:45 horas del jueves 10 de septiembre al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, para recibir atención por la lesión.

Posteriormente, César Ricardo fue trasladado al Hospital San Jorge, donde continuaría bajo atención médica y sería sometido a diversos estudios para determinar con precisión la gravedad de la herida.

Fue alrededor de las 22:00 horas cuando personal del C5 notificó a los agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango sobre el ingreso de una persona lesionada por arma de fuego, por lo que se trasladaron hasta dicho hospital para tomar conocimiento.

Una vez en el nosocomio, los elementos se identificaron y entrevistaron al joven para tratar de establecer las circunstancias en las que había resultado herido y el sitio donde ocurrió la agresión.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte inicial, César Ricardo no proporcionó detalles sobre lo sucedido, por lo que hasta el momento se desconoce dónde ocurrieron los hechos, quién habría realizado el disparo y las circunstancias que derivaron en la lesión.

El caso quedó en conocimiento de las autoridades correspondientes, que deberán continuar con las investigaciones para establecer el lugar y la hora exacta de los hechos, además de determinar si existió alguna persona responsable de la lesión provocada por arma de fuego.