Joven es hospitalizado tras intentar autolesionarse en Pino Suárez; su estado es reservado

Un joven fue ingresado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, durante la mañana del domingo 25 de octubre, luego de provocarse lesiones con un arma blanca cuando se encontraba en su domicilio, ubicado en la localidad José María Pino Suárez, en circunstancias relacionadas con una crisis de desesperación.

El lesionado fue identificado con las iniciales EAGE, de 27 años de edad , quien fue trasladado por sus familiares al nosocomio, donde ingresó alrededor de las 11:45 horas para recibir atención médica por heridas en el pecho y abdomen.

De acuerdo con la información proporcionada por su madre a los agentes de la Policía Investigadora de Delitos, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 horas, cuando el jovencito se encontraba en su vivienda, después de haber consumido bebidas alcohólicas desde el día anterior.

En determinado momento, el joven manifestó su intención de salir a pasear en su motocicleta; sin embargo, al buscar las llaves de la unidad se percató de que su hermana las había escondido, situación que presuntamente le provocó una crisis de desesperación, durante la cual se ocasionó lesiones.

Al percatarse de lo ocurrido, su hermana acudió de inmediato para auxiliarlo y, con apoyo de sus familiares, lo trasladaron por sus propios medios hasta la ciudad de Durango, donde fue recibido por personal del Hospital General 450 para su valoración y atención médica.

Finalmente, los médicos determinaron que el joven presentaba heridas producidas por arma blanca en el tórax y la región del epigastrio, por lo que su estado de salud fue reportado como reservado. Personal de la Policía Investigadora de Delitos tomó conocimiento del caso y recabó la declaración de sus familiares para establecer las circunstancias de lo ocurrido.