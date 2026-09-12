Joven es localizada sin vida en domicilio de Villas del Guadiana; investigan autolesión

Una joven fue localizada sin vida la tarde del viernes en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Villas del Guadiana I, de la ciudad de Durango; las autoridades investigan el caso como una probable muerte autoinfligida.

Fue aproximadamente a las 16:00 horas cuando familiares de la joven solicitaron ayuda al número de emergencias 911, luego de encontrarla inconsciente dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

Paramédicos acudieron al domicilio y, tras revisar a la joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar las diligencias correspondientes.

La fallecida fue identificada con las iniciales C.M.S.C., de 20 años de edad. Personal especializado de la Fiscalía, acompañado por Servicios Periciales, realizó la inspección del lugar y recabó los indicios necesarios para establecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, uno de sus hermanos llegó de trabajar y preguntó por ella, pues todavía no había salido de su habitación. Al ingresar para buscarla realizó el hallazgo de la autolesión y de inmediato avisó a su madre, quien solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia.

Durante las primeras indagatorias, familiares señalaron que la joven atravesaba desde tiempo atrás por una situación emocional complicada. Las autoridades mantendrán las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la causa del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado para la práctica de la necropsia de ley. Ante situaciones de crisis emocional o riesgo suicida, se recomienda buscar ayuda inmediata y comunicarse a la Línea de la Vida, al 800 911 2000, disponible las 24 horas.