Durango

CABILDO DURANGO

Joven estudiante propone atención psicológica para policías de Durango

La iniciativa comprende atención y capacitación para los elementos que se enfrentan a momentos de crisis.

Joven estudiante propone atención psicológica para policías de Durango

Joven estudiante propone atención psicológica para policías de Durango

DENICE RAMÍREZ
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Óscar Acevedo Castro, joven estudiante de Derecho, participó en el Cabildo Juvenil en Durango con una propuesta para que los elementos de Seguridad Pública Municipal reciban atención psicológica y capacitación para actuar ante situaciones de crisis.

La iniciativa la presentó formalmente ante el Ayuntamiento de Durango, con el respaldo de regidores para llevarla a la pasada sesión del Cabildo Municipal.

El objetivo, detalló, es atender el impacto emocional que enfrentan los policías al intervenir en accidentes, hechos violentos y otras emergencias.

“Son los primeros en llegar a estos acontecimientos y en tener contacto con las víctimas. Necesitamos que sepan cómo brindarles contención, pero también que ellos mismos reciban atención, para que esas experiencias no afecten su salud mental a largo plazo”, explicó.



Con la propuesta se contempla reformar el Reglamento de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para evaluar, al menos una vez al año, la salud física y mental de los elementos.


Además, se plantea que puedan recibir atención psicológica obligatoria después de eventos traumáticos, así como capacitación en primeros auxilios psicológicos, manejo de crisis y estrés postraumático.


La iniciativa también plantea garantizar la confidencialidad de la atención, sin que esta represente sanciones o consecuencias laborales para los agentes.


Asimismo, se destacó la importancia de preparar a los policías para brindar apoyo emocional a víctimas, familiares y testigos, para prevenir la revictimización e identificar señales de riesgo suicida que requieran atención especializada.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SALUD MENTAL POLICÍAS CABILDO DURANGO ATENCIÓN OSICOLÓGICA atención, policías, psicológica, iniciativa

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas