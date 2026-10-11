Joven estudiante propone atención psicológica para policías de Durango
Óscar Acevedo Castro, joven estudiante de Derecho, participó en el Cabildo Juvenil en Durango con una propuesta para que los elementos de Seguridad Pública Municipal reciban atención psicológica y capacitación para actuar ante situaciones de crisis.
La iniciativa la presentó formalmente ante el Ayuntamiento de Durango, con el respaldo de regidores para llevarla a la pasada sesión del Cabildo Municipal.
El objetivo, detalló, es atender el impacto emocional que enfrentan los policías al intervenir en accidentes, hechos violentos y otras emergencias.
“Son los primeros en llegar a estos acontecimientos y en tener contacto con las víctimas. Necesitamos que sepan cómo brindarles contención, pero también que ellos mismos reciban atención, para que esas experiencias no afecten su salud mental a largo plazo”, explicó.
Con la propuesta se contempla reformar el Reglamento de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para evaluar, al menos una vez al año, la salud física y mental de los elementos.
Además, se plantea que puedan recibir atención psicológica obligatoria después de eventos traumáticos, así como capacitación en primeros auxilios psicológicos, manejo de crisis y estrés postraumático.
La iniciativa también plantea garantizar la confidencialidad de la atención, sin que esta represente sanciones o consecuencias laborales para los agentes.
Asimismo, se destacó la importancia de preparar a los policías para brindar apoyo emocional a víctimas, familiares y testigos, para prevenir la revictimización e identificar señales de riesgo suicida que requieran atención especializada.