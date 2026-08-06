Estudiante resulta lesionada tras ser atropellada frente a oficinas de Bienestar en Durango

Una joven estudiante resultó lesionada la mañana de este jueves, luego de ser atropellada frente a las oficinas de la Delegación de Programas para el Bienestar, ubicadas en la colonia Lomas del Guadiana, en la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió en el cruce de avenida Universidad y calle Río Papaloapan, donde un automóvil Mazda, conducido por un hombre identificado como Óscar Guillermo, impactó a la joven de 21 años de edad.

Según los primeros reportes, la estudiante habría bajado de la banqueta cuando circulaba el vehículo, cuyo conductor no logró evitar el impacto. La joven fue proyectada contra el pavimento y quedó lesionada.

El propio automovilista solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para valorar a la afectada y proporcionarle los primeros auxilios.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de las lesiones ni si fue necesario trasladarla a un hospital.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, con el objetivo de establecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar responsabilidades.