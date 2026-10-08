Joven fallece aplastado por autobús en taller mecánico en la colonia Valle Verde

Vecinos de la colonia Valle Verde apreciaron una intensa movilización hacia la calle Flor de Gladiolas, donde se reportó a una persona prensada debajo de un autobús de turismo. La Policía Municipal estableció un perímetro de seguridad para la llegada del personal de Protección Civil para apoyar en el rescate del cuerpo, que permaneció por espacio de una hora atrapado bajo la unidad.

Sin embargo, desde la llegada de los cuerpos de emergencia se determinó que el mecánico ya no contaba con signos vitales. Por lo que se notificó al Agente del Ministerio Público para que acudiera a tomar conocimiento del deceso.

En el mismo lugar, la víctima fue identificada de manera extraoficial como Sergio Ramírez, de 25 años de edad, de cuyo cuerpo se dispuso el traslado al anfiteatro del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor, que determinará la causa oficial del deceso.

El representante social también abrió la carpeta de investigación para establecer la causa del accidente, que de manera preliminar apunta a una pérdida de presión en el sistema de suspensión neumática que ocasionó que el autobús cayera sobre el joven mientras este se encontraba en la parte inferior haciendo reparaciones.