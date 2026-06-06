Justicia

DETENIDOS

Joven fue detenido por orinar en Corredor Constitución

El detenido fue acusado alterar el orden y cometer una falta al Reglamento Municipal.

Joven fue detenido por orinar en Corredor Constitución

Joven fue detenido por orinar en Corredor Constitución

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un joven fue detenido por elementos de seguridad luego de ser sorprendido realizando necesidades fisiológicas en la vía pública, en el corredor Constitución, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado a las autoridades mediante un llamado de auxilio que alertaba sobre una persona orinando en la vía pública, sobre la calle Constitución, entre Aquiles Serdán y Negrete.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a un elemento de la Policía Estatal que ya tenía retenido al presunto infractor, quien fue señalado por la falta administrativa.

La persona fue identificada como José, de 24 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Renacimiento, según los datos proporcionados por las autoridades.

Tras corroborar la situación reportada, los oficiales realizaron la detención correspondiente por alterar el orden y cometer una falta al Reglamento Municipal vigente.


Finalmente, el joven fue trasladado y puesto a disposición del Juez Administrativo en turno, autoridad encargada de determinar la sanción correspondiente conforme a la normativa aplicable.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: faltas EBRIOS joven, pública,, correspondiente, detenido

               

                
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