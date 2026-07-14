Joven fue hallado completamente ebrio al interior de la unidad deportiva Félix Torres Cadena

La presencia de un joven inconsciente al interior de una unidad deportiva, generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, la noche de este lunes en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 19:30 horas, luego de que se informara sobre una persona tirada dentro de una unidad deportiva denominada Félix Torres Cadena.

Al arribar al sitio, los policías localizaron a un hombre de 22 años de edad, identificado como José Alonso, quien se encontraba inconsciente y expulsando espuma por la boca, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al joven y, tras su valoración, determinaron que su estado era consecuencia de una severa intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas, descartando en ese momento lesiones de consideración.

Los agentes iniciaron la localización de algún familiar para hacerse cargo del joven, logrando contactar a su padre, Valerio, de 50 años de edad, quien acudió al lugar para recibirlo.

Una vez que el padre asumió la responsabilidad del joven y tras confirmarse que no era necesario su traslado a un hospital, las corporaciones concluyeron su intervención y se retiraron del sitio.