Joven hombre muere tras picadura de dos abejas en Guadalupe Victoria

Un joven perdió la vida la tarde del lunes en el municipio de Guadalupe Victoria, luego de sufrir picaduras de abeja cuando realizaba labores en la azotea de un domicilio de la localidad Antonio Amaro.

El hecho fue reportado a los números de emergencia, donde se informó que un trabajador había quedado inconsciente tras ser atacado por abejas. Al sitio acudieron elementos de las corporaciones de auxilio y seguridad.

Al arribar al inmueble ubicado en la calle Francisco Javier Mina, los rescatistas encontraron al joven sobre la azotea, ya sin signos vitales. La víctima fue identificada como José Ángel Mireles Cruz, de 28 años de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ahora occiso se encontraba realizando trabajos junto con Benjamín, quien relató a las autoridades que ambos laboraban en la parte alta de la vivienda cuando ocurrieron los hechos.

El testigo explicó que observó cómo una abeja picó a José Ángel en el cachete y otra más en la nariz. Minutos después, el joven comenzó a sentirse mareado y terminó por desvanecerse sobre la azotea.

Benjamín intentó auxiliar a su compañero y bajarlo del techo para que recibiera atención médica; sin embargo, no le fue posible debido a las condiciones del lugar, por lo que solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

A pesar de la rápida movilización de las autoridades, al llegar al sitio únicamente pudieron confirmar que el trabajador ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango, donde se le practicará la necropsia de ley para confirmar la causa exacta del fallecimiento.