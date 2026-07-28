Joven ingresa al Hospital 450 tras ser víctima de una agresión en Nuevo Valle

Un hombre fue ingresado durante los primeros minutos de este martes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de resultar lesionado durante una agresión física ocurrida en el fraccionamiento Nuevo Valle.

De acuerdo con el reporte hospitalario, el lesionado fue identificado como Rafael Gallegos, de 29 años de edad, quien llegó al área de Urgencias alrededor de las 00:00 horas para recibir atención médica por los golpes que presentaba.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni si el afectado fue atacado por por lo que el caso es materia de investigación.

El personal médico brindó la atención correspondiente al joven, mientras se evaluaba la gravedad de las lesiones que sufrió durante el incidente.

Las autoridades ministeriales fueron notificadas del ingreso del paciente, por lo que se espera que recaben su declaración una vez que su estado de salud lo permita para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el cierre de esta edición no se había dado a conocer el estado de salud del lesionado ni se reportaban personas detenidas en relación con estos hechos.