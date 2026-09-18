Joven menonita muere en Durango cinco días después de accidente en motocicleta

Después de permanecer cinco días hospitalizado a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente de motocicleta, un joven menonita perdió la vida la tarde del jueves en el Hospital General 450, de la ciudad de Durango.

El fallecido fue identificado como Jacob Klassen Bueckert, de 21 años, con domicilio conocido en la localidad Campo Verde, perteneciente al municipio de Nuevo Ideal. Su deceso fue confirmado aproximadamente a las 18:50 horas del jueves 17 de septiembre.

Los hechos que finalmente le costaron la vida ocurrieron alrededor de las 15:00 horas del pasado 12 de septiembre, cuando Jacob circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, color negro, por una de las calles de Nuevo Ideal.

Según la información proporcionada por el padre del joven, durante el recorrido un vehículo, del cual hasta el momento se desconocen sus características, presuntamente se atravesó al paso del motociclista.

Ante esta situación, Jacob terminó impactándose contra uno de los costados de dicha unidad y posteriormente cayó sobre el pavimento, sufriendo lesiones de consideración. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven fue trasladado al Hospital General 450 de la capital duranguense, donde permaneció internado desde el 12 de septiembre; sin embargo, pese a la atención médica recibida, cinco días después se confirmó su fallecimiento.

Personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones tomó conocimiento del deceso, mientras que el Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y establecer la causa precisa de muerte.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer el accidente e identificar el vehículo involucrado.