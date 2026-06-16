Joven motociclista denuncia presunta agresión por militares en el bulevar Francisco Villa

Un joven ingresó la noche de este lunes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de presuntamente haber sido agredido físicamente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en hechos ocurridos sobre el bulevar Francisco Villa.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, fue alrededor de las 21:30 horas cuando personal del Nodo de Interconexión y Telecomunicaciones del C5 notificó a agentes de la Policía Investigadora de Delitos sobre el ingreso al nosocomio antes mencionado de una persona lesionada por agresión física al citado nosocomio.

Los agentes acudieron al hospital, donde localizaron en el área de curaciones a quien se identificó como Alexis, de 19 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Fidel Velázquez I.

El afectado relató a los investigadores que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:00 horas, cuando circulaba en una motocicleta Italika color gris, sin placas, sobre el bulevar Francisco Villa, a la altura de la agencia Volkswagen, con dirección a su domicilio.

Según su declaración, en ese punto fue interceptado por tres camionetas en las que viajaban elementos de Defensa, una de las cuales impactó su motocicleta, provocando que cayera al pavimento.

El joven aseguró que, una vez en el suelo, comenzó a recibir golpes y patadas por parte de varios de los uniformados, quienes además lo habrían amenazado con desaparecerlo si volvían a verlo. Indicó que debido a lo rápido de la situación no logró identificar a los presuntos agresores ni las características de las unidades involucradas.

Tras la agresión, Alexis señaló que logró levantarse y pedir apoyo a un conductor que pasaba por el lugar en una camioneta, quien lo trasladó de inmediato al Hospital 450 para recibir atención médica.

El lesionado fue atendido por el médico en turno, quien le diagnosticó policontusiones; su estado de salud fue reportado como estable y sin riesgo para la vida. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.