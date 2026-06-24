Joven motociclista denuncia que fue golpeado y rociado con un extintor por militares en Durango

Un joven ingresó la noche de este martes al Hospital General 450 para recibir atención médica, luego de que presuntamente fue agredido por elementos militares en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 21:45 horas, por lo que elementos de seguridad acudieron al nosocomio para entrevistarse con el lesionado, identificado como Manuel Fabián, vecino de la colonia Asentamientos Humanos.

De acuerdo con la versión proporcionada por el joven, momentos antes se encontraba descansando a bordo de su motocicleta Italika en el cruce de las calles Coronado e Hidalgo, cuando observó la llegada de dos unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

El afectado relató que, al sentirse intimidado, descendió de la motocicleta e ingresó a un taller de herrería cercano. Sin embargo, aseguró que fue alcanzado por varios militares, quienes presuntamente comenzaron a insultarlo y posteriormente lo agredieron físicamente.

Asimismo, señaló que durante el incidente le rociaron el contenido de un extintor y le arrojaron polvo en el rostro, para después retirarse del lugar. Tras lo ocurrido, decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital General 450 para recibir atención médica.

Personal médico en turno lo diagnosticó como policontundido y reportó su estado de salud como estable. Hasta el momento no se ha informado sobre alguna postura oficial de las autoridades militares respecto al señalamiento realizado por el joven.