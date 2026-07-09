Joven motociclista es trasladado al HG450 tras sufrir accidente en Santiago Papasquiaro

Un joven de 18 años de edad resultó gravemente lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la tarde del martes sobre el bulevar El Tagarete, en el municipio de Santiago Papasquiaro.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado, alrededor de las 15:00 horas un varón identificado únicamente como Jonathan Israel conducía una motocicleta de la marca Italika, color rojo con negro, sobre la carretera que comunica de Santiago Papasquiaro a Tepehuanes. Sin embargo, al incorporarse al bulevar El Tagarete fue impactado de frente por una camioneta de color gris oscuro.

A consecuencia de este choque, el motociclista sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y tuvo que ser trasladado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para recibir atención médica.

En tanto, el conductor de la camioneta involucrada fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Santiago Papasquiaro y quedó a disposición del Agente del Ministerio Público en turno, que determinará la responsabilidad correspondiente.