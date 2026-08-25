Joven motociclista esquiva un vehículo y termina lesionado en el pavimento; terminó en el HG450

Un joven terminó en el Hospital General 450 luego de sufrir un accidente cuando circulaba en una motocicleta por las inmediaciones del fraccionamiento Pirineos, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Axel Uriel Porras Ruiz, de 18 años de edad, quien ingresó al citado nosocomio durante la noche del lunes 24 de agosto para recibir atención médica.

Según la información recopilada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas, cuando Axel conducía una motocicleta de la marca Italika, de color negro, por el sector antes mencionado.

Al llegar a la altura del fraccionamiento Pirineos, presuntamente un vehículo se atravesó repentinamente en su trayectoria, por lo que el motociclista realizó una maniobra para evitar impactarse contra la unidad.

Sin embargo, al intentar esquivar el automóvil perdió el control de la motocicleta y terminó por caer sobre el pavimento, resultando con diversos golpes.

El conductor del otro vehículo continuó su camino y el joven señaló desconocer sus características. Tras el percance, Axel se trasladó por sus propios medios al Hospital General 450.

Personal médico determinó que el joven se encontraba policontundido, mientras que del ingreso tomaron conocimiento las autoridades correspondientes para recabar información sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.