Joven motociclista está grave tras accidente de moto en Huazamota; fue trasladado vía aérea a Durango

Un joven resultó con lesiones de consideración luego de sufrir un accidente en motocicleta en la región de Santa María de Huazamota, en el municipio de Mezquital, por lo que fue necesario su traslado aéreo a la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 16:30 horas del pasado 23 de junio, cuando personal del Hospital Integral de Santa María de Huazamota notificó a las autoridades sobre el ingreso de un hombre lesionado a consecuencia de una caída de motocicleta.

Al arribar al nosocomio, los agentes confirmaron que el paciente era Adrián Carrillo Carrillo, de 20 años de edad y con domicilio en la localidad de Los Fortines, perteneciente al municipio de Mezquital.

Durante las investigaciones iniciales, una familiar del lesionado informó que fue alertada por personal docente de la comunidad sobre el accidente, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el percance.

De acuerdo con el diagnóstico médico, el joven presentó diversas lesiones, entre ellas abrasiones y laceraciones en un brazo, una fractura expuesta en una de sus piernas, así como traumatismo craneoencefálico leve con posible edema cerebral y otras heridas en distintas partes del cuerpo.

Los médicos señalaron que, pese a la gravedad de algunas lesiones, el paciente se mantenía estable al momento de la valoración, por lo que se determinó continuar con su atención en un hospital de mayor capacidad resolutiva.

Ante la necesidad de atención especializada, se activó un operativo de traslado aeromédico para movilizar al joven desde Huazamota hasta la capital del estado, donde recibiría tratamiento en el Hospital General 450.

Las autoridades continúan recabando información para esclarecer cómo ocurrió el accidente, mientras familiares y personal médico permanecen atentos a la evolución del estado de salud del joven lesionado.