Con lesiones de consideración permanece hospitalizado un motociclista, luego de protagonizar un accidente vial durante la mañana de este jueves, en calles de la colonia El Refugio, de la ciudad de Durango.

El lesionado responde al nombre de Víctor Antonio Hurtado Ruiz, de 23 años de edad, vecino del fraccionamiento Ex Hacienda de Tapias, quien fue trasladado al Hospital General 450.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 07:30 horas del 19 de noviembre, cuando Hurtado Ruiz circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Bajaj, línea N250, modelo 2026, de color negro y sin placas de circulación.

El joven transitaba por la calle General Monterde, con dirección hacia el mercado de El Refugio, cuando se registró el impacto contra una camioneta de la marca Dodge, línea Nitro, modelo 2008, de color gris.

La camioneta era conducida por José Luis, quien circulaba por la calle Héroes del 47, con dirección hacia la calle Uxmal, al momento del percance.

Víctor Antonio fue trasladado en una ambulancia al nosocomio, donde ingresó aproximadamente a las 09:00 horas, inicialmente sin que se conociera su identidad, la cual fue corroborada posteriormente.