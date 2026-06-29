Joven motociclista ingresa grave al IMSS tras sufrir accidente; investigan dónde ocurrió

Un joven permanece hospitalizado en estado delicado luego de sufrir un accidente cuando viajaba en una motocicleta por la ciudad de Durango. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones, aunque hasta el momento se desconoce el sitio exacto donde ocurrió el percance.

El ingreso del lesionado fue reportado al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C-5) alrededor de la 01:00 horas de este lunes 29 de junio, por lo que personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones acudió de inmediato al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS para tomar conocimiento del caso.

En una de las camillas del área de choque, los agentes localizaron a Antonio Alejandro Beltrán González, de 22 años de edad, con domicilio en la colonia Miguel de la Madrid, quien ingresó tras sufrir un accidente mientras conducía una motocicleta.

El personal médico diagnosticó al joven con fractura expuesta de tibia y traumatismo craneoencefálico severo, lesiones que requirieron atención inmediata por parte del médico en turno, quien quedó a cargo de su tratamiento.

La identidad del lesionado y sus datos generales fueron proporcionados por su tía, Ana María, quien acudió al hospital para acompañarlo durante su atención médica.

Las primeras investigaciones establecen que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:30 horas; sin embargo, al ser entrevistados, los familiares manifestaron desconocer el lugar y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Lo único que pudieron informar a las autoridades es que Antonio Alejandro conducía una motocicleta de la marca Italika, de color verde, cuando sufrió el percance que derivó en las lesiones que actualmente ponen en riesgo su estado de salud.

Del ingreso tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien ordenó iniciar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer cómo y dónde ocurrió el accidente, además de deslindar las responsabilidades a que haya lugar.