Joven motociclista muere en el IMSS de Durango tras chocar contra una camioneta

Un joven falleció durante los primeros minutos de este lunes en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, donde permanecía internado a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente vial registrado horas antes en la ciudad de Durango.

El ahora occiso fue identificado como Kevin García García, de 22 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento San Isidro, quien había ingresado al nosocomio alrededor de las 08:00 horas del domingo para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información recabada, el deceso fue confirmado aproximadamente a las 00:30 horas de este lunes, luego de que el personal médico realizara diversos esfuerzos para estabilizar su estado de salud.

Autoridades de Tránsito Terrestre tomaron conocimiento de que el percance ocurrió durante la madrugada del domingo 7 de junio, cerca de la 01:00 horas, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, modelo 2022, color negro.

Kevin transitaba por la calle Zacatecas con dirección a su domicilio cuando, antes de llegar a la caseta de vigilancia del fraccionamiento San Isidro, se impactó contra una camioneta Chevrolet color blanco.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores características de la unidad involucrada, por lo que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer la mecánica del accidente.

Tras el choque, al lugar acudieron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública adscritos al área de Vialidad, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, donde permaneció bajo atención médica durante varias horas.

El caso fue notificado al Agente del Ministerio Público, quien tomó conocimiento del fallecimiento e inició los procedimientos legales correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho.