Joven motociclista muere en el IMSS un mes después de sufrir accidente en Santiago Bayacora

Un joven perdió la vida la mañana de este martes en la Clínica No. 1 del IMSS, donde permanecía hospitalizado desde hacía más de un mes a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de motocicleta.

El fallecido fue identificado como Jonathan David Quezada Huerta, de 26 años de edad, vecino del poblado Santiago Bayacora, perteneciente al municipio de Durango, quien era atendido por diversas lesiones derivadas del percance vial.

Personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, de la Fiscalía General del Estado de Durango, acudió al nosocomio tras recibir el reporte del deceso, tomando conocimiento de los hechos junto con personal ministerial y pericial.

Las investigaciones establecen que el accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas del pasado 5 de mayo, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta amarilla en la entrada a la comunidad de Santiago Bayacora.

De manera preliminar se conoció que el motociclista intentó esquivar unas vallas colocadas sobre la vialidad, maniobra durante la cual perdió el control de la unidad y derrapó sobre la superficie de rodamiento.

El impacto le provocó lesiones de consideración, por lo que fue trasladado de inmediato a recibir atención médica especializada a la Clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Durante varias semanas permaneció bajo tratamiento médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su estado se complicó y finalmente falleció durante la mañana de este martes.

Por disposición del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se determinará oficialmente la causa del fallecimiento