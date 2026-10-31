Joven motociclista muere tras accidente con unidad de la Guardia Nacional en bulevar De la Juventud

Un joven motociclista perdió la vida la tarde de este sábado 31 de octubre, luego de permanecer hospitalizado por poco más de dos horas, tras resultar gravemente lesionado en un accidente vial registrado sobre el bulevar de la Juventud, en la ciudad de Durango, en el cual presuntamente estuvo involucrada una unidad de la Guardia Nacional, además de un camión tipo cisterna.

La víctima fue identificada como Roberto Carlos Reyes Rodarte, de 25 años de edad, quien fue trasladado de emergencia al Hospital General 450, donde ingresó aproximadamente a las 10:10 horas, con lesiones de extrema gravedad que comprometían su estado de salud.

De acuerdo con la información recabada, el hecho vial ocurrió durante la mañana de este sábado, cuando el ahora fallecido circulaba a bordo de una motocicleta sobre el mencionado bulevar, donde se habría registrado un primer contacto con una unidad oficial de la Guardia Nacional, situación que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.

Según los primeros testimonios obtenidos en el lugar, el motociclista presuntamente fue impactado por el vehículo oficial, lo que provocó que perdiera el control de su unidad y terminara sobre la cinta asfáltica, precisamente cuando por uno de los carriles circulaba un camión tipo cisterna.

Ante esta situación, el conductor de la pesada unidad aparentemente no logró evitar el contacto con el motociclista, quien sufrió lesiones de consideración. Incluso, versiones preliminares señalaron que la motocicleta quedó atorada entre las ruedas del camión, aunque esta circunstancia deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de los peritajes.

Tras recibir el reporte del accidente, al lugar acudieron cuerpos de emergencia, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente realizaron su traslado de urgencia al Hospital General 450, debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

Una vez en el nosocomio, el personal médico diagnosticó al joven con traumatismo craneoencefálico severo, además de diversas lesiones en la región abdominal, por lo que recibió atención especializada; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para mantenerlo con vida, su fallecimiento fue confirmado a las 12:45 horas de este sábado.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el lugar del accidente mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se ha establecido oficialmente la mecánica del percance ni se ha confirmado la responsabilidad de alguno de los conductores involucrados, por lo que será necesario analizar los indicios y testimonios recabados. Según versiones en el lugar el motociclista, presuntamente, se dedicaba a realizar acciones de vigilancia a elementos federales, lo que se conoce como "halconeo".

Finalmente, tras notificarse el fallecimiento de Roberto Carlos Reyes Rodarte, corresponderá al agente del Ministerio Público ordenar las diligencias legales y los estudios forenses respectivos, además de integrar los resultados de los peritajes viales para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de este hecho.