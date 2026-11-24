Durante los primeros minutos de este martes 24 de noviembre, un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente vial cuando circulaba por el bulevar El Pueblito, al sur de la ciudad de Durango.

El fallecido fue identificado como Jesús Roberto Xocuis Gutiérrez, de 24 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Morelos de la ciudad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con la información recabada, alrededor de la 01:00 horas, Jesús Roberto circulaba de oriente a poniente a bordo de una motocicleta de la marca Vento, línea Crossmax.

Al pasar a la altura del establecimiento denominado Afinaciones del Sur, presuntamente debido al exceso de velocidad, el joven perdió el control de la unidad e impactó contra la guarnición del camellón central, para posteriormente caer sobre el pavimento.

Personas que transitaban por el lugar se percataron del accidente y solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, por lo que acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes, al valorar al motociclista, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, adscritos al área de hechos viales, se encargaron de resguardar la zona y realizar las diligencias correspondientes, además de poner la motocicleta a disposición de la autoridad competente.

Al lugar también acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, en tanto que el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.