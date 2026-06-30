Joven motociclista resulta lesionado al chocar contra vehículo en bulevar Primo de Verdad

La mañana de este martes, por el bulevar Primo de Verdad, a la altura de la colonia Valle del Sur, se registró un hecho vial que involucró un auto compacto y una motocicleta.

Al filo de las 08:30 horas, al número de emergencias 911 ingresó una llamada de auxilio, en donde reportaban a un joven motociclista lesionado, tendido sobre el pavimento, en la vialidad antes mencionada, en su cruce con la calle Río San Diego, del asentamiento humano antes mencionado.

El joven motociclista circulaba por la vialidad principal de norte a sur, pero al llegar al crucero antes mencionado, su camino fue interrumpido por un vehículo de la marca Mitsubishi, línea Mirage, el cual era conducido por una persona del sexo femenino.

Dicha acción originó que el motociclista se impactara de lleno en la puerta del conductor y saliera proyectado, lo que le ocasionó una lesión en la extremidad inferior izquierda.

Al lugar arribó personal de la Policía Vial, quienes brindaron seguridad a la escena, en tanto que profesionales en atención prehospitalaria del Servicio Estatal de Emergencias Médicas se encargaron de realizar la evaluación inicial.

Finalmente, la autoridad vial realizará el peritaje correspondiente, en tanto se deslindan las responsabilidades correspondientes.