Joven motociclista resulta lesionado al derrapar para evitar un bache en bulevar Francisco Villa

Un joven ingeniero terminó hospitalizado luego de sufrir un accidente cuando circulaba en motocicleta por el bulevar Francisco Villa durante la madrugada del jueves. El percance ocurrió presuntamente al intentar esquivar un bache.

El lesionado fue identificado como Kevin Adrián Cisneros Cervantes, de 24 años, con domicilio en el fraccionamiento Real Victoria I. Horas después del accidente ingresó al área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, donde fue atendido por personal médico.

De acuerdo con la versión recabada, el accidente ocurrió alrededor de las 04:30 horas, cuando el joven se dirigía a su trabajo a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea FT150, modelo 2021, color azul con franjas blancas y con placas del estado de Sinaloa

Al circular por el bulevar Francisco Villa, a la altura del taller mecánico AYRE, intentó frenar para evitar caer en un bache. Sin embargo, la motocicleta derrapó, provocando que perdiera el control y terminara sobre el pavimento.

Como consecuencia de la caída, el motociclista sufrió diversas lesiones, principalmente en las rodillas, además de golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado al hospital para recibir atención médica especializada.

En el área de urgencias del nosocomio antes mencionado, fue diagnosticado como policontundido y quedó bajo observación mientras los médicos valoraban la evolución de sus lesiones, las cuales, de manera preliminar, no fueron reportadas como de gravedad.

El accidente se suma a la larga lista de percances en los que se han visto involucrados motociclistas en la capital duranguense, muchos de ellos relacionados con las condiciones del pavimento o la pérdida de control de las unidades.