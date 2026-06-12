Joven motociclista termina en el Hospital 450 tras accidente al sur de la ciudad de Durango

Un joven motociclista resultó lesionado la mañana de este jueves y tuvo que ser trasladado al Hospital General 450, luego de sufrir una caída cuando circulaba por una vialidad cercana a la zona de la termoeléctrica, al sur de la ciudad de Durango.

El ingreso del paciente fue reportado alrededor de las 07:30 horas. Se trata de Refugio Ibarra Molina, de 22 años de edad, con domicilio conocido en la comunidad General Carlos Real, sobre la carretera al Mezquital.

De acuerdo con la declaración proporcionada por el propio lesionado a las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 06:00 horas mientras conducía una motocicleta de la marca Italika, línea FT-125, color azul.

El joven relató que transitaba por una carretera cercana a la termoeléctrica y al nuevo Centro de Reinserción Social, aunque no pudo precisar el punto exacto donde ocurrió el incidente.

Según su versión, mientras observaba el tráfico a través de los espejos retrovisores notó la presencia de un vehículo de color negro que circulaba detrás de él. Momentos después, dicha unidad se emparejó demasiado cerca de la motocicleta.

Esta maniobra, presuntamente, provocó que perdiera la estabilidad y terminara cayendo sobre la carpeta asfáltica, sufriendo diversos golpes en distintas partes del cuerpo. El conductor del automóvil continuó su marcha y no fue identificado.

Tras el percance, un trabajador de la zona de la termoeléctrica se acercó para auxiliar al motociclista y solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja que lo trasladó al Hospital General 450.

Personal médico diagnosticó a Refugio Ibarra Molina como policontundido. Su estado de salud fue reportado como estable, mientras las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para integrar el reporte correspondiente y tratar de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.