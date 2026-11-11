Joven motociclista termina hospitalizado tras choque con camioneta

Un joven resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial entre una motocicleta y una camioneta, registrado este miércoles 11 de noviembre, situación que provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos para brindar atención al afectado.

De acuerdo con la información recopilada, el lesionado es un joven de 21 años de edad, cuya identidad no fue dada a conocer, quien presentó lesiones que hicieron necesario su traslado a una unidad hospitalaria.

El percance ocurrió en una zona urbana, donde, por circunstancias que todavía no han sido precisadas, la motocicleta y la camioneta se vieron involucradas en un choque, sin que hasta el momento se haya establecido la responsabilidad de los conductores.

Tras recibirse el reporte del accidente, personal de Protección Civil y Bomberos, así como de Cruz Roja, acudió para atender la emergencia y brindar los primeros auxilios al joven, quien fue valorado en el lugar antes de determinarse su traslado.

Posteriormente, el lesionado fue llevado al Hospital del Municipio, donde quedó bajo atención del personal médico para una valoración más completa y determinar la gravedad de las lesiones que sufrió durante el impacto.