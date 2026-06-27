Joven muere al interior del baño de su hogar, en la colonia José Revueltas, en Durango

Un hombre perdió la vida la tarde del viernes luego de desvanecerse al interior de su domicilio, ubicado en la colonia José Revueltas, en la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias C-5 en un inmueble localizado sobre la calle 5 de Mayo, donde se informaba sobre una persona inconsciente.

Elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos de prevención y vigilancia acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con Alejandra Guadalupe, quien manifestó que su hermano, identificado como Andrés Meraz Martínez, de 27 años de edad, se había desvanecido repentinamente y ya no respondía a los llamados de sus familiares.

Ante la situación, los policías solicitaron el apoyo de paramédicos. Minutos después arribó la unidad de Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, cuyos Técnicos en Urgencias Médicas realizaron la valoración correspondiente.

Tras la revisión, el personal de emergencias confirmó que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que el fallecimiento fue notificado a las autoridades competentes para el inicio de las diligencias legales.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, Andrés Meraz Martínez padecía diabetes, condición médica que fue informada por sus familiares a los cuerpos de auxilio.

Posteriormente, los familiares permanecieron en el domicilio en espera del arribo del personal del Servicio Médico Forense, que se encargaría del levantamiento del cuerpo y de los procedimientos correspondientes.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y será la necropsia de ley la que determine oficialmente la causa del fallecimiento, aunque de manera preliminar no se reportaron indicios de violencia en el lugar.