Joven muere al ser arrollado por el tren en Gómez Palacio; se habría lanzado a las vías

Un joven de 26 años de edad perdió la vida la mañana de este domingo luego de ser embestido por el tren en el municipio de Gómez Palacio. De acuerdo con algunos testigos, el hombre presuntamente se habría arrojado a las vías, aunque esta versión es investigada por las autoridades.

El hecho se registró alrededor de las 7:20 horas de este 28 de junio sobre las vías a un costado de la carretera libre a Jiménez, a la altura del Segundo Periférico, frente al ejido El Vergel.

La víctima fue identificada como Javier Gerardo, de 26 años de edad, quien tenía su domicilio en ese mismo sector. De acuerdo con la información recabada en el lugar, trabajaba como lavacoches en el exterior de una tienda de conveniencia.

Personas que presenciaron lo ocurrido señalaron que, al aproximarse el tren con dirección de sur a norte, el joven se acercó a las vías y presuntamente se lanzó al paso.

Tras múltiples llamadas al sistema de emergencias 911, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Policía Estatal, acordonaron el área para que autoridades ministeriales realizaran sus labores. También brindaron apoyo integrantes del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil.

Más tarde, el agente del Ministerio Público adscrito al área de Homicidios tomó conocimiento del fallecimiento y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Lerdo, donde se le practicará la necropsia de ley.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y confirmar o descartar la versión proporcionada por los testigos.