Joven muere en el HG450 tras aparatoso choque de motocicleta en carretera de Mezquital

Un joven de 25 años de edad perdió la vida en las instalaciones del Hospital General 450 a consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras impactar la motocicleta en la que viajaba contra una canaleta a la orilla de la cinta asfáltica.

Los hechos se registraron el pasado 22 de septiembre, cerca de las 20:00 horas, cuando el conductor circulaba a bordo de una unidad Vento, línea Lithium 190, de color rojo con negro, sobre la carretera que conduce de la localidad La Guajolota hacia el poblado La Ventana, en el municipio de Mezquital. Según informó la Fiscalía General del Estado, el accidente ocurrió luego de que el motociclista, identificado como Antonio Flores Soto, no se percatara de la presencia de una curva en el tramo carretero.

Tras el impacto, el joven fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital Integral de La Guajolota; sin embargo, debido a la gravedad de su condición médica, posteriormente tuvo que ser reubicado al nosocomio en la capital del estado, donde lamentablemente se confirmó su deceso pese a los esfuerzos del personal médico.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado para la práctica de la necropsia de ley, mientras se determina oficialmente la causa clínica de la muerte.