Joven muere por autolesión en domicilio del fraccionamiento Valle de Cristo

Una joven perdió la vida por suicidio la tarde del jueves en un domicilio del fraccionamiento Valle de Cristo, de la ciudad de Durango; autoridades ministeriales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

El reporte fue recibido aproximadamente a las 15:00 horas del jueves 10 de septiembre, cuando familiares solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia en una vivienda ubicada en dicho asentamiento.

Al lugar acudieron paramédicos del Servicio Estatal de Emergencias Médicas, quienes valoraron a la joven y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que posteriormente se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado de Durango.

La fallecida fue identificada con las iniciales X.D.G.H., de 21 años de edad y estudiante. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, uno de sus familiares fue quien la encontró inconsciente al acudir al domicilio y posteriormente pidió ayuda.

La Trilogía de la Investigación realizó la inspección correspondiente, sin encontrar inicialmente indicios de la participación de terceras personas. La información preliminar establece que la muerte habría sido consecuencia de una autolesión.

Durante las entrevistas realizadas en el lugar, familiares señalaron que la joven recibía atención especializada por problemas emocionales y que anteriormente había presentado conductas de riesgo. Estos antecedentes quedaron integrados a la investigación para determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

Finalmente, el Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Ante situaciones de crisis emocional o pensamientos suicidas, se recomienda buscar apoyo inmediato de familiares, profesionales de la salud o comunicarse a la Línea de la Vida, 800 911 2000, o a nivel local el 075 y 911, disponibles las 24 horas.