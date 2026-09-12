Joven se electrocuta y muere al intentar robar cable en Gómez Palacio; acompañantes lo abandonaron

La búsqueda de un joven terminó de manera trágica, luego de que las autoridades localizaran su cuerpo cerca de una subestación eléctrica en el municipio de Gómez Palacio; las investigaciones señalan que murió tras recibir una descarga eléctrica cuando presuntamente intentaba sustraer cobre.

El fallecido fue identificado como Sergio Jesús Sánchez Gurrola, de 23 años de edad, con domicilio conocido en el ejido Lázaro Cárdenas, quien contaba con una ficha de búsqueda luego de que sus familiares dejaran de tener noticias de él desde el pasado 4 de septiembre.

De acuerdo con la información recabada por la Policía Investigadora de Delitos, aproximadamente a las 22:00 horas del sábado 5 de septiembre, Sergio se trasladó en compañía de Alonso y Juan Isidro, alias “El Western”, hacia una subestación eléctrica ubicada al final del ejido Providencia.

Los tres se movilizaban a bordo de dos motocicletas y, según las primeras indagatorias, presuntamente tenían la intención de apoderarse de cobre de uno de los transformadores instalados en dicho lugar.

Al acercarse Sergio a la instalación eléctrica, recibió una fuerte descarga que le provocó la muerte en el mismo sitio. Sus dos acompañantes presuntamente se retiraron del lugar y regresaron a sus domicilios sin reportar inmediatamente lo sucedido.

Pasaron varios días sin que se conociera el paradero del joven, mientras sus familiares continuaban buscándolo y permanecía vigente la ficha emitida para tratar de localizarlo.

Fue hasta el viernes 11 de septiembre cuando Alonso habría proporcionado información a elementos de la Policía Investigadora de Delitos y los guió hasta el sitio donde se encontraba Sergio.

Al arribar, las autoridades localizaron el cuerpo en avanzado estado de descomposición y con lesiones compatibles con una descarga eléctrica.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango y Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido y determinar si existe alguna responsabilidad adicional derivada de los hechos.