Joven muere tras derrapar en su motocicleta por carretera de Durango

Un joven perdió la vida durante los primeros minutos de este lunes 12 de octubre, luego de sufrir un accidente cuando circulaba a bordo de una motocicleta por la carretera que comunica a los poblados Francisco Montes de Oca y 15 de Octubre, en la zona rural del municipio de Durango.

El hoy occiso fue identificado como José Manuel Ontiveros Marrufo, de 18 años de edad, quien tenía su domicilio en el poblado Francisco Montes de Oca, información que fue proporcionada por su padre, José Ángel, de 44 años de edad.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el accidente ocurrió aproximadamente a las 00:30 horas, cuando José Manuel circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, tipo chopper, de color negro, por la carretera antes mencionada.

Fue a la altura de las instalaciones de Grúas Durango donde, presuntamente debido al exceso de velocidad, el joven perdió el control de la unidad, lo que provocó que derrapara y terminara sobre la cinta asfáltica, donde sufrió lesiones que le ocasionaron la muerte.

Personas que transitaban por el lugar se percataron del accidente y realizaron el reporte al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango recibió el reporte del fallecimiento, por lo que agentes investigadores, acompañados de personal de Servicios Periciales y coordinados por el Agente del Ministerio Público, acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo de José Manuel fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar la causa precisa de su muerte, mientras que elementos de la Policía Vial quedaron a cargo del accidente y del aseguramiento de la motocicleta para las investigaciones correspondientes.