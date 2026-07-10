Joven muere tras ser apuñalado por la espalda en Mezquital

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este jueves en la comunidad de Llano Grande, perteneciente al municipio de Mezquital. Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima habría sido atacada con un arma blanca durante una discusión, por lo que la Fiscalía General del Estado de Durango ya abrió una carpeta de investigación.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:30 horas por parte del presidente del Consejo de Vigilancia de Llano Grande, quien informó a las autoridades sobre la presencia de un hombre inconsciente a un costado de la carretera que comunica dicha comunidad con Santa María de Huazamota.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. El cuerpo se encontraba sobre unas piedras, a un costado de la vía de comunicación, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios.

La víctima fue identificada como Román Lugo Soto, de 28 años de edad, con domicilio en la comunidad de Llano Grande, perteneciente al municipio de Mezquital.

Durante las primeras diligencias, una mujer de 25 años manifestó a las autoridades que conocía al hoy occiso y relató que momentos antes éste había sostenido una discusión con otro hombre, tanto al interior de su domicilio como en el exterior del mismo.

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, posteriormente una tercera persona informó a la testigo, que Román había sido lesionado con un arma blanca por la espalda y que el presunto agresor huyó del lugar antes del arribo de las autoridades. Esta versión forma parte de las investigaciones y será corroborada por la autoridad ministerial.

La agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá establecer de manera oficial la causa de la muerte. Asimismo, personal de la Fiscalía recabó indicios y testimonios para fortalecer la investigación.

Las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer los hechos, localizar al presunto responsable y determinar con precisión cómo ocurrió la agresión que cobró la vida del joven en esta comunidad del municipio de Mezquital.