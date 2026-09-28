Joven muere tras sufrir ataque epiléptico cuando conducía una motocicleta en Durango

Un joven de 18 años murió luego de sufrir un accidente mientras circulaba en motocicleta por el bulevar Domingo Arrieta, a la altura del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed), durante la tarde del domingo.

La víctima fue identificada como Jason Kaleb Limón Estupiñán, quien circulaba aproximadamente a las 13:30 horas a bordo de una motocicleta Italika 125, modelo 2017, cuando, de acuerdo con las versiones en el lugar, sufrió un ataque epiléptico que le habría provocado perder el control de la unidad.

La motocicleta se impactó contra un poste, por lo que personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911 y paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al joven al Hospital General 450.

Poco después de las 19:00 horas, personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones recibió el reporte de su fallecimiento en el hospital.

El Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, por lo que la causa de muerte quedó pendiente de determinarse oficialmente.