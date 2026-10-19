Hombre muere tras volcar hacia barranco en carretera Rodeo-Nazas; uno más quedó lesionado

Un joven perdió la vida y otro resultó lesionado durante la mañana de este lunes 19 de octubre, luego de que el automóvil en el que viajaban se saliera de la carretera y terminara volcado en un barranco, a un costado del río Nazas, cuando circulaban por el tramo carretero que comunica los municipios de Rodeo y Nazas, en el estado de Durango.

El fallecido fue identificado como Bryan Antonio Arredondo Ontiveros, de 31 años de edad, con domicilio en la Zona Centro del municipio de Rodeo, mientras que el lesionado responde al nombre de Jorge de Jesús, también de 31 años, originario de la localidad El Parián, quien presentó un hematoma en el costado derecho de la región torácica.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 08:30 horas, a la altura del kilómetro 78 de la carretera Rodeo-Nazas, cuando ambos hombres viajaban a bordo de un automóvil de la marca Hyundai, línea i10, modelo 2017, color naranja, con dirección hacia el municipio de Nazas.

Según la declaración del sobreviviente, momentos antes ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y decidieron trasladarse a Nazas para continuar conviviendo; sin embargo, durante el trayecto, el conductor presuntamente se distrajo y perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo abandonara la cinta asfáltica.

Tras salir del camino, el automóvil cayó aproximadamente 40 metros hacia un barranco, hasta terminar cerca del río Nazas. Debido al fuerte impacto, Jorge de Jesús perdió el conocimiento durante algunos momentos y, cuando logró recuperarse, observó que su acompañante ya no se encontraba dentro de la unidad.

El sobreviviente consiguió salir del vehículo y comenzó a buscar a su amigo, hasta que lo encontró tirado a un costado del automóvil, aparentemente sin signos vitales, por lo que solicitó ayuda, situación que movilizó a elementos de Seguridad Pública Municipal y personal de Protección Civil de Rodeo.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron que Bryan Antonio ya no contaba con signos vitales, mientras que Jorge de Jesús fue auxiliado debido a las lesiones que presentaba, por lo que se dispuso su traslado al Hospital Integral número 162 de Rodeo para recibir atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, mientras que el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.