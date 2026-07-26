Joven muere y otros tres resultan lesionados en volcadura en la Durango-Zacatecas; conductor huyó

Un joven perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas durante una aparatosa volcadura registrada la madrugada de este domingo sobre la carretera Durango-Zacatecas, a la altura del entronque conocido como La Chicharrona, en el municipio de Durango.

El fallecido fue identificado como Rogelio Montero Chávez, de 29 años, con domicilio en la colonia Picachos de la ciudad de Durango. Su cuerpo fue localizado sin vida dentro de una ambulancia de la Cruz Roja que acudió para atender la emergencia, luego de que los paramédicos confirmaran que ya no presentaba signos vitales.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de la 01:30 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos y a personal del Servicio Médico Forense, coordinados por al agente del Ministerio Público. En el lugar encontraron un automóvil de la marca Honda, línea Accord, color blanco con negro, volcado con las cuatro llantas hacia arriba, aproximadamente a 40 metros de la carpeta asfáltica.

Derivado del mismo accidente, fueron trasladados al Hospital General 450 José Israel Pérez Hernández, de 21 años, quien sufrió diversas contusiones; Iván Alejandro Torres Carrillo, también de 21 años, con diagnóstico de policontundido y fractura en la muñeca derecha; y Alberto Antonio Gutiérrez Nava, de 25 años, quien presentó múltiples golpes y probable fractura de costillas.

Las primeras investigaciones establecen que el percance ocurrió cerca de la 01:00 horas, cuando los cinco ocupantes viajaban a bordo del Accord sobre la carretera Durango-Zacatecas con dirección hacia el sur del estado.

De acuerdo con las declaraciones de los sobrevivientes, el automóvil era conducido por un hombre identificado únicamente como Cristian, quien presuntamente perdió el control de la unidad al llegar al kilómetro 269, impactó una banqueta ubicada en la orilla del camino y provocó que el vehículo diera varias volteretas antes de terminar a unos 70 metros fuera de la carretera.

Los lesionados señalaron que, tras el accidente, el conductor abandonó el lugar y se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para establecer su paradero y deslindar responsabilidades.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo de Rogelio Montero Chávez al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del aseguramiento del vehículo y de las diligencias relacionadas con el hecho de tránsito.