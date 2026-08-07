Joven mujer denuncia que su exnovio la privó de la libertad y abusó de ella, en Durango

Una joven habría sido privada de la libertad y presuntamente abusado sexualmente por su exnovio, quien la llevó por la fuerza hasta un domicilio ubicado en la colonia La Virgen, en la ciudad de Durango, donde permaneció encerrada durante varias horas.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 21:00 horas del jueves 6 de agosto, en un domicilio ubicado en la localidad de La Ferrería.

La llamada de auxilio fue realizada por Guadalupe, madre de la afectada, quien informó que su hija había regresado a casa llorando y con diversos golpes visibles en el cuerpo.

De acuerdo con el relato proporcionado a las autoridades, la joven había salido de su domicilio con dirección a la escuela para recoger unos libros, cuando fue interceptada por Vicente, quien hasta hace aproximadamente una semana era su pareja.

La mujer señaló que el hombre presuntamente la subió por la fuerza a su vehículo y la trasladó hasta un domicilio cuya ubicación exacta desconoce, aunque sabe que se encuentra en la colonia La Virgen.

Según lo declarado por la madre, la joven permaneció encerrada durante toda la tarde y habría sido golpeada por el sujeto, quien además presuntamente la arrastró del cabello y la mordió, además de abusar sexualmente de ella.

También manifestó que el individuo se encontraba consumiendo drogas mientras mantenía a la joven en el lugar.

Guadalupe indicó que durante varias horas intentó comunicarse tanto con su hija como con Vicente, pero ninguno de los dos respondió las llamadas, por lo que al verla regresar a casa decidió solicitar apoyo de las autoridades.

Finalmente, la familia informó que se trasladaría a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente y solicitar que se investiguen los hechos, además de determinar si la joven fue víctima de abuso sexual.