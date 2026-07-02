Joven mujer desaparece en Vicente Guerrero; por teléfono, exigían 200 mil pesos de 'rescate'

Una joven de 18 años de edad, que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Vicente Guerrero, fue localizada horas después en buen estado de salud, tras una movilización policiaca derivada de una denuncia familiar.

El reporte inicial se generó alrededor de las 17:00 horas, cuando familiares alertaron que habían perdido contacto con la joven, luego de salir hacia una tienda departamental de la zona.

Minutos después comenzaron a recibir llamadas en las que les exigían 200 mil pesos, acompañadas de fotografías, lo que encendió la alerta por una posible privación de la libertad.

Sin embargo, tras la intervención de las autoridades y el rastreo correspondiente, la joven fue localizada en campos deportivos de la unidad municipal de Vicente Guerrero.

De acuerdo con el seguimiento oficial, se trató de un caso de extorsión telefónica y la víctima fue encontrada físicamente estable, aunque con crisis nerviosa.