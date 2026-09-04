Joven mujer fue asaltada en Las Moreras; víctima fue navajeada

Una joven terminó en el Hospital General 450 luego de ser lesionada con un arma blanca durante un presunto asalto registrado en la ciudad de Durango.

La afectada fue identificada como Laura, de 22 años de edad, quien ingresó al área de Urgencias del citado nosocomio aproximadamente a las 09:15 horas del jueves 3 de septiembre.

De acuerdo con la información proporcionada inicialmente a las autoridades, la joven habría sido víctima de un asalto cuando se encontraba en la zona de Las Moreras, cerca de Las Alamedas.

Durante el hecho, la víctima resultó con lesiones provocadas por un arma blanca, por lo que posteriormente fue trasladada al Hospital General 450 para recibir atención médica.

Personal de vigilancia del hospital notificó el ingreso a las autoridades; hasta ese momento no se habían proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias del asalto, las pertenencias robadas o la identidad del presunto responsable.