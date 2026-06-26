Joven mujer fue atropellada por motociclista en el Centro de Durango; conductor quedó detenido

Una joven resultó lesionada luego de verse involucrada en un hecho vial del tipo atropellamiento registrado en el cruce de las calles Francisco de Ibarra y Heroico Colegio Militar, en la ciudad de Durango.

La afectada fue identificada como Areli Monserrat, de 21 años de edad, quien recibió diversos golpes a consecuencia del impacto. Tras el incidente, fue trasladada por sus propios medios para recibir atención médica y valorar la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el reporte, la unidad involucrada corresponde a una motocicleta de la marca Vento, línea Lithium, modelo 2025, en color negro con naranja, la cual era conducida por Ángel Eduardo, de 22 años de edad.

Por causas que no fueron precisadas, la motocicleta embistió a la joven cuando esta se encontraba en el citado crucero, lo que originó la movilización de las corporaciones encargadas de atender este tipo de incidentes.

Luego de las diligencias realizadas en el lugar, la motocicleta fue asegurada y trasladada a una pensión de grúas, donde quedó resguardada mientras continúan las investigaciones correspondientes.

En tanto, el conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, autoridad que se encargará de determinar su situación legal y deslindar responsabilidades por este percance.