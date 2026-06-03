Joven mujer ingresa al IMSS Durango tras presunta agresión de su pareja

Una mujer ingresó a la Clínica Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de resultar lesionada en un presunto caso de violencia de pareja, ocurrido en la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido por las autoridades a través del sistema C5, donde se informó sobre el ingreso de una paciente identificada como Neli Yakeline, de 26 años de edad, quien habría sufrido una caída derivada de una agresión física.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al área de urgencias del nosocomio para recabar información sobre el estado de salud de la mujer e iniciar las actuaciones correspondientes.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con personal de Trabajo Social, quienes informaron que la paciente había sido canalizada al área de tococirugía y posteriormente decidió abandonar el hospital de manera voluntaria.

De acuerdo con la información proporcionada por el personal médico, la joven no presentaba lesiones de gravedad ni complicaciones que pusieran en riesgo su integridad física, por lo que su condición era estable.

Las autoridades intentaron establecer contacto con la mujer mediante los números telefónicos que dejó registrados al momento de su atención médica; sin embargo, las llamadas realizadas no fueron respondidas.

Asimismo, se indicó que la paciente no proporcionó datos precisos sobre su domicilio o ubicación actual, situación que dificultó que los agentes pudieran entrevistarla de manera directa para conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

El caso quedó documentado por las autoridades correspondientes, mientras que la afectada mantiene a salvo su derecho de presentar una denuncia formal en caso de decidir emprender acciones legales por los hechos reportados.