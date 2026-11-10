Joven mujer muere tras choque de moto con taxi en bulevar Ejército Mexicano, en Gómez Palacio

Una joven perdió la vida la tarde del lunes 9 de noviembre, luego de sufrir un accidente vial cuando viajaba como acompañante en una motocicleta que fue impactada por un taxi sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la colonia Fidel Velázquez, en Gómez Palacio, Durango.

La víctima fue identificada como Mayra Elizabeth Marrufo Roque, de 27 años de edad, con domicilio en la colonia Villa Las Flores, del municipio de Lerdo, quien viajaba en compañía de su pareja sentimental, Osvaldo Esaú Sánchez Martínez, de 24 años, quien conducía la motocicleta involucrada en el percance.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:15 horas, cuando la pareja circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea FT 150, de color negro, sobre el carril de alta velocidad del bulevar Ejército Mexicano, en las inmediaciones de una gasolinera ubicada a la altura de la colonia Fidel Velázquez.

En ese punto, un automóvil de la marca Nissan, línea March, de color azul, habilitado como taxi y que circulaba con un permiso provisional de transporte, realizó una maniobra de derecha a izquierda, presuntamente sin las debidas precauciones, lo que provocó que impactara la motocicleta en la que viajaban Mayra Elizabeth y Osvaldo Esaú. El vehículo de alquiler era conducido por Héctor, de 57 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Primavera, del municipio de Lerdo.

A consecuencia de la colisión, Mayra Elizabeth sufrió lesiones que posteriormente le provocaron la muerte, por lo que su cuerpo fue localizado en el área de mortuorio del Hospital General de Especialidades de Gómez Palacio. Fue aproximadamente a las 15:30 horas cuando se notificó el fallecimiento a las autoridades investigadoras, cuyos agentes acudieron al hospital y confirmaron la identidad de la víctima.

Por su parte, elementos de Tránsito y Vialidad se hicieron cargo del accidente y procedieron al aseguramiento de los dos vehículos involucrados, así como del conductor del taxi, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del percance que cobró la vida de la joven.