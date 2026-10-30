Joven mujer muere tras ser atropellada al intentar cruzar bulevar Dolores del Río

Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por una camioneta cuando intentaba cruzar el arroyo vehicular del bulevar Dolores del Río, a la altura del barrio de Tierra Blanca, en la ciudad de Durango.

La víctima fue identificada como Alondra Ortiz Zavala, de 25 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad Villa Montemorelos, perteneciente al municipio de Durango.

De acuerdo con la información recabada, la joven intentaba atravesar dicha vialidad cuando fue impactada por una camioneta tipo SUV, cuyo conductor no logró evitar el atropellamiento, por circunstancias que deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

A consecuencia del fuerte impacto, la mujer sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el mismo lugar de los hechos, por lo que ya no fue posible brindarle atención médica.

Tras el incidente, se dio aviso a las autoridades correspondientes, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al sitio para realizar las diligencias necesarias y recabar los indicios que permitan establecer cómo ocurrió el accidente.

Por instrucciones del agente del Ministerio Público, el cuerpo de Alondra fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de su fallecimiento.

Finalmente, las autoridades ministeriales quedaron a cargo de las investigaciones para establecer las circunstancias del atropellamiento y deslindar las responsabilidades correspondientes, particularmente en lo relacionado con la participación del conductor de la camioneta involucrada.