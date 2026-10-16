Joven oaxaqueño es detenido en Durango; lo acusan de pederastia agravada

Un hombre, originario del estado de Oaxaca, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia agravada.

El detenido fue identificado como Ariel, de 28 años de edad, originario del municipio de Magdalena Tequisistlán, Oaxaca, quien manifestó encontrarse desempleado y tener su domicilio en el barrio El Rosario, de dicha localidad.

De acuerdo con la información recabada, la detención se llevó a cabo durante la tarde del jueves 15 de octubre, cuando personal de la Unidad de Mandamientos Judiciales dio cumplimiento al mandato judicial que se encontraba vigente contra el señalado.

Tras su captura, el hombre quedó a disposición del Juez Primero Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, adscrito al Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Distrito Judicial, autoridad que dará seguimiento al procedimiento correspondiente.

Será durante las siguientes etapas del proceso cuando se determine la situación jurídica del detenido, quien deberá responder ante la autoridad judicial por los hechos que se le atribuyen, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes conforme a derecho.