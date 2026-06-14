Joven originario de CDMX lleva casi una semana desaparecido en Durango

Un joven originario de la Ciudad de México se encuentra desaparecido desde el pasado 8 de junio; la última vez que su familia tuvo contacto con él, se supo que se ubicaba en Durango.

Se trata de Israel Jazhel Lerma Jiménez, de 26 años de edad, quien por cuestiones laborales había viajado a Durango.

Fue su madre quien el pasado 8 de junio, a través de una llamada telefónica, fue notificada por él mismo que estaba próximo a salir con destino a su ciudad natal.

Tras dicha conversación, perdieron rastro de él, pues ya no pudieron enlazar comunicación.

La familia desconoce el lugar exacto donde fue su última ubicación, pero pudiera ser, según su testimonio, en camino a la Central Camionera.

Israel Jazhel es de estatura aproximada de 1.69 metros, complexión atlética, tez morena, cabello corto en color negro, cara ovalada, ojos medianos color café, nariz chata y cejas pobladas.

Se teme que el joven pudiera ser víctima de algún delito, por lo que se pide a la población reportar cualquier información que colabore en su pronta ubicación.

En caso de contar con detalles que faciliten su localización, favor de reportarlo al sistema de emergencia 911.