Joven pierde la vida en choque frontal en carretera de Durango; mujer y un bebé resultaron lesionados

Un joven perdió la vida, mientras que una mujer y su hijo de un año resultaron lesionados, tras un choque frontal registrado la tarde del domingo en la carretera que conduce al poblado J. Refugio Salcido, en el municipio de Durango.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas del 13 de septiembre, cerca de 200 metros antes de llegar a dicha comunidad, donde se vieron involucrados un automóvil de la marca Chevrolet, línea Chevy, color gris, y un de la marca Dodge, línea Neon.

La persona fallecida fue identificada como Ricardo Emmanuel Martínez Herrera, de 26 años de edad, quien conducía el Chevy en dirección hacia J. Refugio Salcido. En el asiento del copiloto viajaba Arnulfo López Candía, también de 26 años, quien resultó ileso.

Según la información recabada por las autoridades, al circular por dicho tramo carretero el Chevy chocó de frente contra el Neon, que avanzaba en sentido contrario, con dirección hacia la ciudad de Durango. Esta última unidad era conducida por Karla Yareli Rodríguez Gurrola, de 31 años, quien viajaba acompañada de su hijo Diego, de un año y ocho meses.

Tras el impacto, Ricardo Emmanuel quedó sin vida en el interior del Chevy, mientras que automovilistas que transitaban por el lugar solicitaron apoyo al número de emergencias. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron para brindar atención a los involucrados y realizar las maniobras correspondientes.

Karla Yareli y su hijo fueron trasladados a la clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la mujer fue diagnosticada con fractura de la tibia izquierda, mientras que el menor presentó diversos golpes, por lo que ambos quedaron bajo atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa de muerte. Elementos encargados de Hechos Viales quedaron a cargo del accidente y ambos vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, al igual que la conductora del Neon, para deslindar responsabilidades.