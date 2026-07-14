Joven prepara pastel con veneno y su hermana lo ingiere, en Durango; presunto responsable escapó

Una adolescente fue atendida de emergencia en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Durango, luego de presentar una intoxicación tras consumir un pastel que presuntamente contenía veneno para hormigas. La Fiscalía General del Estado de Durango ya investiga el caso.

El ingreso de la menor de 15 años de edad, de iniciales S.A.M.H., ocurrió la tarde del lunes 13 de julio. Personal de Trabajo Social del hospital notificó a las autoridades sobre el hecho, aunque horas más tarde la paciente fue dada de alta, al no presentar complicaciones que ameritaran su permanencia bajo atención médica.

Durante las investigaciones, la madre de la adolescente, Cruz Elena, declaró que los hechos ocurrieron mientras ella se encontraba trabajando y sus tres hijos permanecían en la vivienda familiar. Según su testimonio, la joven comenzó a sentirse mal después de comer un pastel preparado días antes por su hermano de 17 años de edad, de iniciales J.L.M.H..

De acuerdo con la versión proporcionada por la familia, al revisar el alimento, la adolescente observó pequeñas grageas de color azul que, presuntamente, correspondían a un veneno para hormigas que había sido adquirido previamente para combatir una plaga en el domicilio. De inmediato fue trasladada primero a la Clínica 49 del IMSS y posteriormente al Hospital General de Zona No. 1, donde recibió atención médica.

La madre señaló además que, al regresar a la vivienda, otra de sus hijas descubrió que el joven, de 17 años de edad, ya no se encontraba en el domicilio. También indicó que el presunto responsable habría desechado el pastel antes de retirarse, por lo que el alimento ya no pudo ser asegurado como evidencia.

En su declaración, la mujer manifestó que presentará una denuncia formal contra su hijo por estos hechos. Asimismo, relató a las autoridades que en fechas recientes la familia había enfrentado conflictos con el adolescente y que incluso encontraron escritos personales que les generaron preocupación, por lo que hasta el momento desconocen su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, localizar al adolescente señalado y determinar si existen elementos que acrediten la comisión de algún delito. Mientras tanto, la menor permanece en su domicilio bajo observación médica y en compañía de su familia.