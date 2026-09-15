Joven promesa mexicana es fichada por grande brasileño, ¿de quién se trata?

El futbol mexicano suma una nueva historia en el extranjero, Stiven Jiménez, mediocampista de 19 años con raíces mexicanas, fue anunciado como nuevo jugador de un equipo grande de Brasil.

La noticia representa una oportunidad importante para un futbolista que comenzó su carrera en Estados Unidos, pero que ya ha tenido acercamientos con selecciones juveniles de México.

¿Quién es Stiven Jiménez y a qué equipo irá?

Stiven Jiménez nació en Riverdale, Estados Unidos, pero cuenta con una historia familiar que lo mantiene conectado con México, su padre es mexicano y su madre salvadoreña.

Su formación futbolística se desarrolló principalmente dentro de la academia del FC Cincinnati, organización en la que fue avanzando por diferentes categorías hasta alcanzar el futbol profesional a una edad poco común.

Fluminense confirmó su incorporación y destacó que el joven ya se encuentra trabajando en el Centro de Entrenamiento Vale das Laranjeiras, en Xerém, bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Fred para la categoría juvenil.

Su posición principal es la de mediocampista, y su desarrollo llamó la atención de Fluminense, institución reconocida por el trabajo que realiza con futbolistas jóvenes antes de llevarlos al máximo nivel competitivo.

México y Estados Unidos ya han buscado al juvenil

La doble nacionalidad deportiva también ha marcado parte del proceso de Stiven Jiménez. En 2022 tuvo una concentración con la selección Sub-15 de Estados Unidos, mientras que en 2024 apareció con México dentro del Torneo Liga MX Internacional Sub-18 , lo que abrió la posibilidad de que en el futuro pudiera continuar dentro de los procesos juveniles del Tricolor.

Por ahora, el futbolista no ha quedado ligado definitivamente a alguna selección mayor, por lo que su crecimiento en Brasil podría convertirse también en un factor relevante para futuras convocatorias internacionales.

Jiménez quiere ganarse un lugar en Brasil

Tras hacerse oficial su llegada, el mediocampista se mostró satisfecho por la oportunidad de incorporarse al conjunto de Río de Janeiro.

Jiménez señaló que decidió aceptar la propuesta desde que conoció el interés de Fluminense y destacó el recibimiento que ha tenido desde su llegada. También mencionó la posibilidad de trabajar con Fred, histórico exdelantero de la selección brasileña y figura del club.

Su objetivo inmediato será adaptarse al futbol brasileño, sumar minutos con la categoría Sub-20 y eventualmente abrirse camino hacia oportunidades en niveles superiores.