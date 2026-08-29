Joven protagoniza aparatoso choque en Felipe Pescador; coche era prestado

Un aparatoso accidente vial registrado la noche del viernes sobre el bulevar Felipe Pescador, en la ciudad de Durango, dejó al menos un hombre lesionado y daños en dos vehículos, señalamientos de tránsito y un inmueble.

El percance ocurrió aproximadamente a las 23:30 horas, cerca del cruce con calle Patoni, donde un automóvil de la marca Hyundai, línea HB20, de color azul, conducido por Jesús Enrique, de 28 años de edad, chocó contra una camioneta.

Según la información recopilada, el Hyundai impactó por alcance una camioneta de la marca Toyota en la que viajaban Gilda Selene Ortiz Soto, de 40 años, y una niña de 11 años de edad, por lo que diferentes corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia fueron movilizados al lugar.

Tras el primer impacto, el automóvil continuó su trayectoria y derribó algunos señalamientos de tránsito, además de alcanzar un domicilio cercano, hasta finalmente detener su marcha.

Técnicos en Urgencias Médicas acudieron a la escena para valorar a las personas involucradas y determinaron trasladar a Jesús Enrique al Hospital General 450, donde quedó internado para recibir atención médica.

Posteriormente se informó que el conductor presentó una herida en la frente y una lesión en una rodilla.

Familiares señalaron que el vehículo que conducía le había sido prestado para acudir a una reunión familiar y que se enteraron del accidente mediante una alerta recibida en su teléfono.

Personal de Vialidad quedó a cargo del hecho para realizar el peritaje correspondiente y establecer las circunstancias