Joven queda inconsciente tras derrapar en su motocicleta por carretera a Mezquital

Un joven resultó gravemente lesionado luego de sufrir un accidente mientras circulaba en una motocicleta por la carretera a Mezquital, durante la noche del domingo 6 de septiembre.

El lesionado fue identificado como Luis Antonio Nevares Martínez, de 18 años de edad, quien inicialmente ingresó en calidad de desconocido al área de choque del Hospital General 450, luego de ser trasladado por paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas, poco después de pasar el poblado Refugio Salcido, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta de color azul.

Por causas que hasta el momento no han sido establecidas, Luis Antonio perdió el control de la unidad y derrapó sobre la carretera, accidente tras el cual quedó inconsciente y fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Personal médico del Hospital General 450 lo recibió en el área de choque, donde fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico severo, por lo que permaneció bajo atención especializada.

La madre del joven informó a las autoridades que su hijo acostumbra acudir los fines de semana con su padre al poblado Refugio Salcido y que se enteró del percance luego de recibir la llamada de un paramédico, quien le comunicó que sería trasladado a la ciudad de Durango.

Personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso. Posteriormente, el joven fue trasladado al ISSSTE para continuar con su atención médica, debido a que cuenta con derechohabiencia en dicha institución.